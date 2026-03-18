Hürmüz'de büyük eleme: Kim geçiyor, kim bekliyor? İran’ın 'izinli ülkeler' listesi ortaya çıktı
Orta Doğu'da devam eden savaş Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına neden olurken, yüzlerce gemi Körfez'de mahsur kaldı. Bölgede savaşın başından bu yana bekleyen gemiler için belirsizlik sürerken İran'ın müzakere ettiği bazı ülkelere geçiş izni verdiği ortaya çıktı. İşte 16 geminin vurulduğu Hürmüz'den Tahran’ın izniyle geçebilen ülkeler listesi...
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırı, karşı saldırılarla Körfez'de geniş bir alana yayılırken Hürmüz Boğazı'nda da tanker trafiği durma noktasına geldi. Hürmüz engeli küresel piyasaları alt üst ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazın açılması için kurmak istediği koalisyona da ülkeler gönülsüz yaklaştı.
Pek çok ülke bölgedeki savaşa taraf olmayı reddederken İran, bazı ülkelerin gemilerine geçiş izni verdi. Hürmüz'de yavaş ve kısıtlı da olsa trafik başlarken hangi gemilerin boğazı geçtiği hangilerinin beklediği merak konusu oldu.
İşte İran’ın Hürmüz Boğazı için 'izinli ülkeler' listesi
Denizcilik istihbarat firması Windward’ın raporuna göre, Umman Körfezi’nde faaliyet gösteren 400 gemi boğazın açılmasını beklerken, Tahran’ın müzakere ettiği ve geçişine izin verdiği ülkelere ait gemiler şöyle:
Çin
Tahran, Çin ile bağlantılı gemileri hedef almaktan büyük ölçüde kaçınırken savaşın başından bu yana Çin'e ham petrol sevkiyatına devam ediyor. Şu ana kadar toplam 11 Çin bandıralı geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiği düşünülüyor.
Yunanistan
Atina merkezli Dynacom Tankers Management tarafından yönetilen Yunan gemileri, yaklaşık bir milyon varil Suudi ham petrolünü 8 Mart'ta boğazdan geçirerek Mumbai limanına ulaştı.
Hindistan
Hindistan Denizcilik Şirketi’ne bağlı LPG taşıyan iki gemiye geçiş izni verilirken Hindistan'a ait 22 gemi ise güvenli geçiş için bekliyor.
Pakistan
Kpler’in gemi takip istihbarat birimi MarineTraffic’e göre, ham petrol yüklü Pakistan bayraklı bir Aframax tanker konumunu yayınlayarak Hürmüz'den geçen ilk İran dışı kargo gemisi oldu.
Türkiye
Türkiye'de bir Türk gemisine İran limanına uğradıktan sonra geçiş izni verildiğini doğrularken, bölgede 14 Türk gemisinin daha geçiş izni beklediği öğrenildi.