İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB burs başvuruları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son başvuru tarihini 17 Ekim olarak belirlerken büyük bir kesim işlemlerini tamamladı. Bu sebeple sonuç tarihi aramaları başladı. Sıkça yöneltilen soru "İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
İBB burs başvuruları 23 Eylül'de başladı ve 17 Ekim'de sona erecek. 2 hafta içinde başvurularını tamamlayanların gündeminde sonuç tarihi var. Günler ilerledikçe "İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu ağır basıyor. İşte olası tarih...
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihini henüz paylaşmış değil. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.