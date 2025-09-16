İBB burs başvuru tarihleri açıklandı mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları ne zaman?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvuru tarihleri uzun zamandır araştırılıyordu. İBB yaptığı açıklama ile tarihleri duyurdu. Bu gelişmenin hemen ardından öğrenciler sıkça "İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...
İBB burs başvuru tarihleri belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilerle burs başvuru tarihlerini paylaştı. Henüz bu duyurudan haberdar olmayanlar "İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları ne zaman" diye soruyor.
İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları duyuruya göre 23 Eylül 2025 saat 09.00'da başlayacak.
Başvuru Genel Koşulları
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **