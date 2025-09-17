İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor? Tarihler belli oldu
Üniversite öğrenciler KYK burs ve İBB burs başvurularını bekliyor. KYK burs başvuru tarihleri belli olmazken İBB burs başvuru tarihi ise açıklandı. İşte o tarihler...
Üniversite öğrenciler için büyük bir maddi destek sağlayan burslar üniversitelerin başlamasıyla birlikte gündem oluyor. Her yıl İBB'nin burslarına da yoğun bir başvuru oluyor. Bu yılın tarihleri açıklandı. İşte "İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor" sorusunun yanıtı...
İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları duyuruya göre 23 Eylül 2025 saat 09.00'da başlayacak.
Başvuru genel koşulları
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **