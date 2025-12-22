İBB burs sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
On binlerce üniversite öğrencisi İBB burs sonuçlarını bekliyor. Haftanın ilk günü olması vesilesiyle konu iyice araştırılmaya başlandı. Duyuru gelip gelmediğini öğrenmeye çalışanlar "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıkça iletiyor. İşte son durum...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen öğrenci bursuna ilişkin sonuçlar merakla bekleniyor. Binlerce üniversite öğrencisi, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek için resmi kanalları yakından takip ediyor. Özellikle yeni haftanın başlamasıyla birlikte arama ve sorgulamalar hız kazandı. “İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusu öne çıkıyor.
2025 İBB burs sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?
22 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla 2025 İBB burs sonuçlarının kesin tarihi henüz belli olmadı. Geçmiş yıla ait takvime bakıldığında başvurular 1 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Eğer süreç benzer bir şekilde ilerlerse, 2025 yılı sonuçlarının 20 Ocak tarihinde açıklanması öngörülüyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.