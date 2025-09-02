  1. Dünya Gazetesi
İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt başvuruları dün itibarıyla sona ererken şimdi adaylar sonuç tarihini araştırıyor. Barınma sorununa çözüm sunan İBB yurtları için başvuru yapanlar yoğun şekilde "İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan yurt imkânlarından yararlanmak isteyen öğrenciler 1 Eylül'e kadar başvuruları yaptı. Şimdi adaylar büyük bir heyecan içerisinde sonuçları bekliyor. Tarih araştırmasına girişen on binler "İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman" diye soruyor.

İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB yurt başvuru sonuçları için net tarih verilmezken yapılan duyuruda eylül ayının ilk haftasına dikkat çekildi. Bu sebeple sonuçların cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

Kız öğrenci yurtları

Avcılar 1

Avcılar 2

Bayrampaşa

Kartal Mustafa Necati

Küçükçekmece Filenin Sultanları

Örnektepe

Maltepe

Kadıköy Zeren Ertaş

Kadıköy Filiz Akın

Şişli Zübeyde Hanım

Erkek öğrenci yurtları

Bağcılar Cüneyt Arkın

Ümraniye

Esenyurt

Gaziosmanpaşa

Küçükçekmece Filenin Sultanları

Şişli

