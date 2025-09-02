İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan yurt imkânlarından yararlanmak isteyen öğrenciler 1 Eylül'e kadar başvuruları yaptı. Şimdi adaylar büyük bir heyecan içerisinde sonuçları bekliyor. Tarih araştırmasına girişen on binler "İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman" diye soruyor.

1 | 3