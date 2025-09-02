İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt başvuruları dün itibarıyla sona ererken şimdi adaylar sonuç tarihini araştırıyor. Barınma sorununa çözüm sunan İBB yurtları için başvuru yapanlar yoğun şekilde "İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan yurt imkânlarından yararlanmak isteyen öğrenciler 1 Eylül'e kadar başvuruları yaptı. Şimdi adaylar büyük bir heyecan içerisinde sonuçları bekliyor. Tarih araştırmasına girişen on binler "İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman" diye soruyor.
İBB yurt başvuru sonuçları için net tarih verilmezken yapılan duyuruda eylül ayının ilk haftasına dikkat çekildi. Bu sebeple sonuçların cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.
Kız öğrenci yurtları
Avcılar 1
Avcılar 2
Bayrampaşa
Kartal Mustafa Necati
Küçükçekmece Filenin Sultanları
Örnektepe
Maltepe
Kadıköy Zeren Ertaş
Kadıköy Filiz Akın
Şişli Zübeyde Hanım
Erkek öğrenci yurtları
Bağcılar Cüneyt Arkın
Ümraniye
Esenyurt
Gaziosmanpaşa
Küçükçekmece Filenin Sultanları
Şişli