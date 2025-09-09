İBB yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İBB yurt sonuç tarihi merak ediliyor. 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında alınan başvurular sonrası sonuçlar gündem oldu. On binlerce kişi her gün "İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte sonuçlar için beklenen tarih...
İBB yurt sonuç araması bugünlerde sıklaşmış durumda... Yeni hafta ile birlikte beklentiler artarken İBB'den henüz sonuç duyurusu gelmedi. Süreç ile ilgili bilgi almak isteyenler sıkça başvurduğu soru "İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB yurt sonuçları ilişkin net bir tarih yok. Geçen yıl başvurular 19 Ağustos'ta sona ermiş sonuçlar 28 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde sonuçların 10 Eylül'de açıklanması beklenir.
İBB Yurtları için asil listeden barınma hakkı kazanan öğrenciler yurt.ibb.istanbul web sitesi üzerinden online olarak kayıt olabilecekler. Online kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler barınma hakkı kazandıkları yurda gelerek kesin kayıt işlemlerini yapabilecekler.