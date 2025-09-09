İBB yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB yurt sonuç araması bugünlerde sıklaşmış durumda... Yeni hafta ile birlikte beklentiler artarken İBB'den henüz sonuç duyurusu gelmedi. Süreç ile ilgili bilgi almak isteyenler sıkça başvurduğu soru "İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.