İbrahim Tatlıses öldü mü, yaşıyor mu?
Sosyal medyada "İbrahim Tatlıses öldü" iddiası yine ortalığı karıştırdı. Art arda gelen paylaşımlar sonrası vatandaşlar sanatçının sağlık durumunu araştırmaya başladı. Sıkça gelen soru "İbrahim Tatlıses öldü mü" oluyor.
Sosyal medyada ortaya atılan flaş söylenti güne damgasını vurdu. Paylaşıma göre sanatçı İbrahim Tatlıses'in öldüğü iddia edildi. Bu dedikodu sonrası yoğun şekilde "İbrahim Tatlıses öldü mü, yaşıyor mu" sorusu geliyor.
İbrahim Tatlıses öldü mü?
73 yaşındaki sanatçının öldüğüne dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Tatlıses'in sağlık durumu hakkında olumsuz bir durum yok.
Sanatçı yıllar önce de ortaya atılan iddialar sonrası "Beni toprağa gömmeye çalışıyorlar ama ben hala ayaktayım" açıklaması yapmıştı.