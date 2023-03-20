İftar menüleri cep yakıyor: 4 kişi için 13 bin 120 lira
Ramazan ayına günler kala birçok restoran ile otel iftar menülerini ve fiyatlarını duyurdu.
İstanbul'da ramazan ayına günler kala lüks restoran ve oteller, iftar menülerini fiyatlarıyla birlikte açıklamaya başladı.
Odatv'nin haberine göre; Bu yıl en pahalı yer Çırağan Sarayı oldu. Mekanda, 4 kişilik bir ailenin set menü ile iftar yapmasının bedeli tam 13 bin 120 TL'yi bulacak.
Otellerdeki iftar menüleri genellikle canlı müzik dinletisi hizmetiyle sunuluyor.
Swissotel ise her gün ağırlanan misafir sayısı kadar menüyü depremzedelere verme ve Ramazan ayı boyunca deprem bölgesinden konuk şefler ağırlamayı taahhüt ediyor.