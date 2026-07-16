İki gün iki gece süren düğünde 35 koyun kesildi, 6 milyon TL'lik takı takıldı

Sağdıçtan 250 bin liralık takı

Damadın sağdıcı Seyfullah Engin, düğüne çevre köylerden ve yurt dışından yoğun katılım olduğunu belirtti. Engin, "Önemli olan birlik ve beraberlik, para değil. Sağdıçtım 250 bin takı taktım. Adetlerimiz çok güzel. Düğünümüz çok güzel ve kazasız geçti" dedi.