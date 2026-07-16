İki gün iki gece süren düğünde 35 koyun kesildi, 6 milyon TL'lik takı takıldı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gün iki gece süren düğün, takı töreniyle gündem oldu. Sipan Öter ve Rojin Ercan çiftinin düğününe yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katılırken, davetliler gece geç saatlere kadar halay çekti. 35 koyunun kesildiği düğünde geline 3 milyon lira değerinde altın, damada ise 3 milyon lira nakit para takıldı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen ve iki gün iki gece süren düğünde, gelin ile damada toplam 6 milyon lira değerinde takı ve para takıldı.
Beytüşşebap'a bağlı Mutluca köyünde dünyaevine giren Sipan Öter ve Rojin Ercan çiftinin düğününe, çevre köylerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından binlerce davetli katıldı.
Düğün iki gün iki gece sürdü
Düğün alanına asılan dev ay yıldızlı bayrağın altında toplanan davetliler, gece geç saatlere kadar halay çekti. Misafirlere ikram edilmek üzere 35 koyunun kesildiği düğünde, yöresel gelenekler de yaşatıldı.
Takı töreninde geline 3 milyon lira değerinde altın, damada ise 3 milyon lira nakit para verildi. Böylece çifte takılanların toplam değeri 6 milyon liraya ulaştı.
Sağdıçtan 250 bin liralık takı
Damadın sağdıcı Seyfullah Engin, düğüne çevre köylerden ve yurt dışından yoğun katılım olduğunu belirtti. Engin, "Önemli olan birlik ve beraberlik, para değil. Sağdıçtım 250 bin takı taktım. Adetlerimiz çok güzel. Düğünümüz çok güzel ve kazasız geçti" dedi.
"Önemli olan altın değil, mutluluğumuz"
Gelin Rojin Ercan da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her şey çok güzel organize edilmiş. Düğünümüze katılan herkese çok teşekkür ederim. Önemli olan altın değil, mutluluğumuz" ifadelerini kullandı.
Damadın amcası Servet Öter ise iki gün iki gece devam eden düğüne yurt içinden ve yurt dışından binlerce kişinin katıldığını belirterek, davetlilere teşekkür etti.