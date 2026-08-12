İki şehri birbirine bağlayacak: Dev projede sona gelindi
Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan kritik güzergahta Kırık ve Dallıkavak tünellerinde çalışmalar sürüyor. Projelerin tamamlanmasıyla Erzurum-Rize arasındaki 248 kilometrelik yol 196 kilometreye düşecek, İspir'e ulaşım ise yaklaşık 1 saate inecek.
Erzurum ile Rize arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak, mesafe ve seyahat süresini önemli ölçüde azaltacak Kırık ve Dallıkavak tünellerinde çalışmalar devam ediyor.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Aydın Baruş, yapımı süren Dallıkavak ve Kırık tünellerinde incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Dallıkavak Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor
Dallıkavak Tüneli'nin, Erzurum-İspir-Rize kara yolunun bölünmüş yol standardına yükseltilmesi kapsamında hayata geçirilen önemli projelerden biri olduğunu belirten Baruş, Erzurum yönünden Kırık Tüneli girişine kadar uzanan yaklaşık 30,3 kilometrelik bölümde 3 bin 105 metre uzunluğundaki Dallıkavak Tüneli'nin yer aldığını bildirdi.
Güzergahın yaklaşık 9 kilometrelik bölümünün bu inşaat sezonunda tamamlanarak trafiğe açılmasının planlandığını aktaran Baruş, kalan yaklaşık 21 kilometrelik kesimde de çalışmaların sürdüğünü ve 2027 yılında önemli ilerleme kaydedilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Tünelde aydınlatma, havalandırma ve yol güvenliğine ilişkin çalışmaların devam ettiğini kaydeden Baruş, Erzurum'un Karadeniz Sahil Yolu'na daha sağlıklı bir ulaşım ağıyla bağlanmasının ticaret açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Erzurum-Rize güzergahı 52 kilometre kısalacak
Rize tarafında yapımı devam eden 6 tünelin de tamamlanmasıyla Erzurum ile Rize arasındaki 248 kilometrelik güzergahın 196 kilometreye ineceğini aktaran Baruş, mesafenin kısalması sayesinde zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacağını bildirdi.
Baruş, Rize'de yapımı devam eden İyidere Limanı'na daha kısa sürede ulaşılabilmesinin de Erzurum'un ticari önemine katkı sağlayacağını belirtti.
Kırık Tüneli'nde kazı çalışmalarında yüzde 90'a ulaşıldı
Vali Baruş daha sonra Ovit Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki 15,8 kilometre uzunluğa sahip Kırık Tüneli'nde incelemelerde bulundu.
Kırık Tüneli'nde kazı ve destek çalışmalarının yüzde 90, beton çalışmalarının ise yüzde 78 seviyesinde tamamlandığını belirten Baruş, projenin hizmete alınmasıyla güzergahın 33 kilometre kısalacağını ve İspir'e yaklaşık 1 saatte ulaşılabileceğini kaydetti.
Baruş, Kırık ve Dallıkavak tünellerinin hizmete açılmasıyla bölgede ulaşımın rahatlayacağını, sürücülerin virajlı ve yüksek rakımlı yollardan geçmek zorunda kalmayacağını ifade etti.