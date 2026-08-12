İki şehri birbirine bağlayacak: Dev projede sona gelindi

Güzergahın yaklaşık 9 kilometrelik bölümünün bu inşaat sezonunda tamamlanarak trafiğe açılmasının planlandığını aktaran Baruş, kalan yaklaşık 21 kilometrelik kesimde de çalışmaların sürdüğünü ve 2027 yılında önemli ilerleme kaydedilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Tünelde aydınlatma, havalandırma ve yol güvenliğine ilişkin çalışmaların devam ettiğini kaydeden Baruş, Erzurum'un Karadeniz Sahil Yolu'na daha sağlıklı bir ulaşım ağıyla bağlanmasının ticaret açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.