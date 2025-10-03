İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl?
Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu nasıl? Yoğun bakımda mı? İddialara kızı Tuna Ortaylı Kazıcı’dan açıklama geldi.
Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.
Ortaylı'nın sağlık durumu merak edilirken, ailesinden konuya ilişkin açıklama geldi.
Peki, İlber Ortaylı gerçekten kalp krizi mi geçirdi, yoğun bakımda mı? İşte detaylar…
Kızından açıklama geldi
Prof. Dr. Ortaylı'nın kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu öne sürülmüştü.
Ancak Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.
Kazıcı, "Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz" ifadelerini kullandı.