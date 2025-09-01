İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl? İlber Ortaylı hastaneye mi kaldırıldı mı, neden kaldırıldı?
Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü tarihçilerden olan İlber Ortaylı'nın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kötü olduğu iddia edildi. Henüz Ortaylı ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken milyonlar ünlü tarihçi ile ilgili bilgi almak istiyor. En çok gelen sorulardan biri de "İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl" oluyor.
Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı ile ilgili sabah saatlerinde ücüzü bir iddia ortaya atıldı. Ortaylı'nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Sevenleri bu iddia sonrası ünlü tarihçi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. "İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl" sorusu ise peş peşe geliyor.
İlber Ortaylı sağlık durumu nasıl?
Sosyal medyada yer alan iddiaya göre İlber Ortaylı'nın yoğun bakıma alındığı ve durumunun kötü olduğunu öne sürüldü. Fakat resmi kaynaklardan henüz Ortaylı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Bir bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.