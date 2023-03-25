İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diploması paylaşımı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

Başkanlık'tan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı ve lisans diplomasının bulunmadığı", "2018 Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı için imza atmaya giden seçmenlerden ücret alınıyordu", "Türk askeri müteahhitleri infaz ediyor" ve "Trump gözaltına alındı" iddialarına yer verildi. 1 | 8

İletişim başkanlığı tarafından paylaşılan belgelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin de yer aldığı diploma defteri, mezuniyet belgesinin teslimi için Erdoğan'ın el yazısıyla verdiği dilekçe, üniversite sınav sonuçları ve geçici mezuniyet belgesi de yer aldı. 2 | 8

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı ve lisans diplomasının bulunmadığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, iddiaları yalanlayan Marmara Üniversitesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lisans eğitimi ve okulda kayıt altında tutulan belgelerle ile ilgili detaylı açıklama yaptığı kaydedildi. 3 | 8