İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil hangi tarihte?
Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler ilk ara tatil tarihlerini zaman zaman aratıyor. Öğrencilerle birlikte veliler de "İlk ara tatil ne zaman" sorusunu yöneltiyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2026 yılı eğitim-öğretim yılı takvimi...
Okullar 8 Eylül'de açıldı. İkici haftadayız ve kasım ara tatili öğrenciler tarafından merak ediliyor. Her geçen gün "İlk ara tatil ne zaman" sorusu hızlanıyor. İşte ayrıntılar...
Birinci ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma