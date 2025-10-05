İlk ara tatil tarihi: Ara tatil ne zaman, hangi tarihte?

Okullarda yeni eğitim yılı hızla ilerlerken öğrenciler ve veliler, kasım ayında yapılacak ara tatilin tarihlerini merak ediyor. Yoğun ders temposunun ardından kısa bir mola imkanı sunacak tatil için bekleyiş başladı. Peki, ara tatil ne zaman, hangi tarihte?