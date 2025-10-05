İlk ara tatil tarihi: Ara tatil ne zaman, hangi tarihte?
Ekim ayının başlamasıyla birlikte öğrencilerin gözü kasım ara tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2024–2025 eğitim öğretim yılı takvimine yoğun bir ilgi söz konusu... Plan yapacak olan hem öğrenciler hem de veliler "Ara tatil ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Okullarda yeni eğitim yılı hızla ilerlerken öğrenciler ve veliler, kasım ayında yapılacak ara tatilin tarihlerini merak ediyor. Yoğun ders temposunun ardından kısa bir mola imkanı sunacak tatil için bekleyiş başladı. Peki, ara tatil ne zaman, hangi tarihte?
Ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma