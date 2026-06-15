İlk evim konut kredisi başladı mı? Yüzde 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?
Konut sahibi olmak isteyenler için yepyeni bir fırsat daha geliyor. Vatandaşlar yüzde 1.20 faiz oranı 180 ay vade ile ev sahibi olabilecek. Gözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çevrilirken "İlk evim konut kredisi ne zaman başlıyor" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar için yıllardır beklenen düşük faizli kredi paketi yakında geliyor. Haziran ayının ortasındayız ve beklentiler iyice artmış durumda... Yeni haftanın ilk gününde gündem olan soru "İlk evim konut kredisi ne zaman başlıyor" şeklinde...
İlk evim konut kredisi başladı mı?
Hayır, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ve Bakan Murat Kurum'dan konuya dair açıklama gelmedi. Haziran ayı bitmeden başvuru tarihlerinin paylaşılması bekleniyor.
İlk evim kredisi şartları neler?
Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.
1.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 13.587 TL
Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL
2.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL
3.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 40.761 TL
Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL