İlk evim konut kredisi başladı mı? Yüzde 1.20 faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?

Ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar için yıllardır beklenen düşük faizli kredi paketi yakında geliyor. Haziran ayının ortasındayız ve beklentiler iyice artmış durumda... Yeni haftanın ilk gününde gündem olan soru "İlk evim konut kredisi ne zaman başlıyor" şeklinde...