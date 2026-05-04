İlk evim kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
Yüz binlerce kişi ilk evim konut kredisinden faydalanmak istiyor. Mayıs ayının gelişi ile birlikte kampanyaya olan beklenti iyice arttı. Başvuru yapmak isteyenler sürekli tarihleri araştırıyor. Sıkça yöneltilen soruların başında "İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak" geliyor.
Yüzde 1,20 faiz oranı ve uygun ödeme koşulları ile bir hayli avantaj sunan "İlk evim konut kredisi" için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gözler sürekli olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında... Bakan Murat Kurum'un yakın zamanda açıklama yapması beklenirken dillerden düşmeyen soru da "İlk evim kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor" oluyor.
İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?
Bugün 4 Mayıs Pazartesi ve ilk evim konut kredisi için bir açıklama yapılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar sürüyor. Şu an bir tarih vermek imkansız.
İlk evim kredisi şartları neler?
Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.
1.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 13.587 TL
Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL
2.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL
3.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 40.761 TL
Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL