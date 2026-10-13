IMF Türkiye'nin büyüme tahminini üçüncü kez düşürdü

IMF'nin Türkiye için 2026 yılı ortalama enflasyon tahmini yüzde 31,2 oldu. Fon, 2027 yılında bu oranın yüzde 26,5'e gerilemesini bekliyor.

Raporda 2025 yılı için ortalama enflasyon yüzde 34,9 olarak yer alıyor. Buna göre fiyat artışlarının gelecek yıl da yavaşlaması öngörülüyor. Ancak enflasyonun düşmesi fiyatların gerilemesi değil, artış hızının azalması anlamına geliyor. IMF'nin açıkladığı bu rakamlar yıl sonu değil, yıllık ortalama enflasyon tahminleri.