IMF'ye borçta zirve değişmedi: İşte en borçlu ülkeler

IMF, ülkelerin kullandığı ve henüz geri ödemediği kredileri özel çekme hakları (SDR) üzerinden kaydediyor. Sıralamada bu bakiyeler ABD dolarına çevrilerek gösteriliyor. Ayrıca her ülkenin borcu, 2026 yılı için tahmin edilen gayrisafi yurt içi hasılasına oranlanıyor.

Bu iki gösterge farklı soruları yanıtlıyor: Dolar tutarı IMF'nin hangi ülkeye daha fazla kaynak kullandırdığını, milli gelire oran ise söz konusu bakiyenin ekonomiye kıyasla ne ölçüde büyük olduğunu ortaya koyuyor. Yeni kredi kullanımı ve geri ödemelerle tablo değişebilir.