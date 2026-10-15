IMF'ye borçta zirve değişmedi: İşte en borçlu ülkeler
IMF'nin ülke bazlı kredi verilerinden hazırlanan 2026 sıralaması, borcun birkaç ülkede yoğunlaştığını gösterdi. İlk sıradaki ülkenin borcu, ardından gelen altı ülkenin toplamını bile aşıyor. İşte tutarlar ve borcun ekonomilere oranı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomik zorluk yaşayan ülkelere kredi sağlıyor. Kurumun 30 Eylül 2026 tarihli kayıtlarından oluşturulan ve 14 Ekim'de yayımlanan karşılaştırma, aynı kaynaktan borçlanan ülkelerin çok farklı finansman yükleri taşıdığını gösteriyor.
Sıralamada savaşın etkilediği bir Avrupa ülkesi, dış finansman baskısı yaşayan Asya ekonomileri ve Latin Amerika ülkeleri üst sıralarda. Bir ülkenin borcu onlarca milyar dolara çıkarken başka bir ülkeninki birkaç milyar dolarda kalıyor. İşte listenin arkasındaki veriler.
IMF, ülkelerin kullandığı ve henüz geri ödemediği kredileri özel çekme hakları (SDR) üzerinden kaydediyor. Sıralamada bu bakiyeler ABD dolarına çevrilerek gösteriliyor. Ayrıca her ülkenin borcu, 2026 yılı için tahmin edilen gayrisafi yurt içi hasılasına oranlanıyor.
Bu iki gösterge farklı soruları yanıtlıyor: Dolar tutarı IMF'nin hangi ülkeye daha fazla kaynak kullandırdığını, milli gelire oran ise söz konusu bakiyenin ekonomiye kıyasla ne ölçüde büyük olduğunu ortaya koyuyor. Yeni kredi kullanımı ve geri ödemelerle tablo değişebilir.
Arjantin: 56,8 milyar dolar
Listenin ilk sırasında 56,8 milyar dolarlık IMF kredi borcuyla Arjantin bulunuyor. Tutar, ülkenin 2026 yılı için tahmin edilen milli gelirinin yüzde 8,2'sine karşılık geliyor. Arjantin'in borcu, sıralamada kendisini izleyen altı ülkenin toplamından bile yüksek.
IMF, Nisan 2025'te ülke için 20 milyar dolarlık yeni bir finansman programı onaylamıştı. Mayıs 2026'daki program değerlendirmesi de yaklaşık 1 milyar dolarlık ek kaynağın kullanımına imkân tanıdı. Ülkenin uzun süredir devam eden döviz ve finansman sorunları, IMF ile ilişkisini gündemde tutuyor.
Ukrayna: 14,4 milyar dolar
Ukrayna, 14,4 milyar dolarlık borç bakiyesiyle IMF'ye en fazla borcu bulunan ikinci ülke oldu. IMF alacağının 2026 yılı tahmini milli gelirine oranı yüzde 6,4.
Rusya ile devam eden savaş, kamu harcamalarını ve dış finansman ihtiyacını artırırken ülke uluslararası destek programlarından yararlanıyor. IMF Yönetim Kurulu, Şubat 2026'da Ukrayna için yaklaşık 8,1 milyar dolarlık dört yıllık yeni bir programı onayladı. Ancak bu programın toplam büyüklüğüyle, ülkede birikmiş 14,4 milyar dolarlık kredi bakiyesinin aynı şey olmadığına dikkat etmek gerekiyor.
Pakistan: 10,8 milyar dolar
Listenin üçüncü sırasında 10,8 milyar dolarla Pakistan bulunuyor. Bu tutar ülkenin 2026 için tahmin edilen milli gelirinin yüzde 2,4'üne karşılık geliyor.
Pakistan'ın IMF ile yürüttüğü programlarda vergi gelirlerinin artırılması, kamu maliyesinin güçlendirilmesi ve enerji sektöründeki sorunların giderilmesi öne çıkıyor. Mayıs 2026'da IMF, program değerlendirmesini tamamlayarak yaklaşık 1,1 milyar dolarlık kaynağın kullanılmasına imkân verdi. Pakistan, dolar cinsinden borç sıralamasında üst basamaklarda yer alsa da milli gelire oran bakımından ilk iki ülkenin gerisinde.
Mısır: 10,6 milyar dolar
Mısır, 10,6 milyar dolarlık IMF kredi bakiyesiyle dördüncü sırada. Bu tutar, 2026 yılı tahmini milli gelirinin yüzde 2,5'ini oluşturuyor.
Ülkede döviz ihtiyacı, enflasyon ve kamu finansmanının yönetimi IMF programlarının önemli başlıkları arasında bulunuyor. Temmuz 2026'da tamamlanan program incelemeleri, mevcut genişletilmiş finansman düzenlemesi ve dayanıklılık programı kapsamında yeni kaynak kullanımına olanak sağladı. Mısır ile Pakistan'ın toplam IMF borçları birbirine oldukça yakın; ancak iki ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik koşullar farklı.
Ekvador: 9,4 milyar dolar
Ekvador, 9,4 milyar dolarlık borçla ilk beşi tamamlıyor. Ülkenin IMF'ye olan kredi yükümlülüğü, 2026 yılı için tahmin edilen milli gelirinin yüzde 6,8'ine ulaşıyor.
Bu oran, Ekvador'un yalnızca dolar tutarıyla değil borcun ekonomideki ağırlığı bakımından da dikkat çektiğini gösteriyor. IMF, Nisan 2026'da ülkedeki finansman programının beşinci değerlendirmesini tamamlayarak yaklaşık 394 milyon dolarlık yeni bir kullanım olanağı sağladı. Ekvador'un sıralamadaki yeri, toplam bakiyenin yanı sıra geri ödeme kapasitesinin de izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Fildişi Sahili: 5,6 milyar dolar
Afrika ülkeleri içinde en yüksek IMF kredi bakiyelerinden biri Fildişi Sahili'nde bulunuyor. Ülke 5,6 milyar dolarla genel sıralamada altıncı sırada yer alıyor. Borcun 2026 yılı tahmini milli gelirine oranı yüzde 5.
IMF, Haziran 2026'da Fildişi Sahili'nin birden fazla finansman düzenlemesi kapsamındaki değerlendirmelerini tamamladı ve yeni kaynak kullanımının önünü açtı. Bu bakiyenin önemi, ülkenin IMF ile ilişkisinin tek bir kredi anlaşmasıyla sınırlı olmamasında yatıyor. Mutlak tutarda ilk beşin gerisinde kalsa da milli gelire oran bakımından üst sıralara yaklaşıyor.
Gana: 4 milyar dolar
Gana, 4 milyar dolarlık IMF kredi bakiyesiyle yedinci sıraya yerleşiyor. Borcun 2026 tahmini milli gelirine oranı yüzde 3,4.
IMF Yönetim Kurulu, Temmuz 2026'da Gana'nın genişletilmiş kredi programının altıncı ve son değerlendirmesini tamamladı. Bu karar yaklaşık 371 milyon dolarlık son dilimin kullanılmasını mümkün kıldı. Gana'nın programında kamu borcunun sürdürülebilirliği, mali disiplin ve gelir toplama kapasitesinin geliştirilmesi öne çıkıyor. Listede Gana'nın hemen ardından gelen ülkelerin borç tutarları birbirine yakın seviyelerde bulunuyor.
Bangladeş: 3,9 milyar dolar
Bangladeş'in IMF'ye geri ödenmemiş kredi tutarı 3,9 milyar dolar. Ülke bu bakiyeyle sekizinci sırada bulunurken, borcun 2026 yılı tahmini milli gelire oranı yalnızca yüzde 0,8 olarak hesaplanıyor.
Bu fark, borcu dolar cinsinden büyük görünen bir ülkenin ekonomik ölçeği dikkate alındığında farklı bir yerde durabileceğini gösteriyor. Bangladeş yönetimi Haziran 2026'da IMF destekli yeni bir program için başvuruda bulundu. IMF ile görüşmeler, maliye politikası, finansal istikrar ve ekonomik reform öncelikleri etrafında devam etti.
Kenya: 3,8 milyar dolar
Kenya, 3,8 milyar dolarlık IMF kredi bakiyesiyle dokuzuncu sırada. Borcun ülkenin 2026 için tahmin edilen milli gelirine oranı yüzde 2,6.
Listenin bu bölümünde Bangladeş ile Kenya arasındaki mutlak fark oldukça küçük olsa da milli gelire oranlar farklılaşıyor. IMF verilerinde görülen bakiye, geçmişte kullandırılmış ancak henüz geri ödenmemiş kredileri ifade ediyor; yeni bir kredi anlaşmasının toplam limitiyle karıştırılmamalı. Kenya'nın sıralamadaki yeri, Afrika ekonomilerinin IMF kaynaklarına erişimi ve geri ödeme yükümlülükleri açısından izlenen tablonun bir parçası.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 3,3 milyar dolar
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, IMF'ye 3,3 milyar dolarlık geri ödenmemiş krediyle ilk onu tamamlıyor. Tutarın 2026 yılı tahmini milli gelire oranı yüzde 2,7.
IMF Yönetim Kurulu, Haziran 2026'da ülkenin genişletilmiş kredi ve dayanıklılık programlarına ilişkin değerlendirmelerini tamamladı. Kararlar kapsamında yeni kaynak kullanımının önü açıldı. Ülkenin programlarında kamu maliyesi, reform uygulamaları ve ekonomik dayanıklılık öne çıkıyor. Böylece ilk on sıralamasında Afrika'dan birden fazla ülke yer alırken, borçların büyüklüğü ve ekonomiye oranı arasında belirgin farklar oluşuyor.
Sri Lanka: 3 milyar dolar
Sri Lanka'nın IMF'ye olan kredi bakiyesi 3 milyar dolar düzeyinde. Ülke, bu tutarla listenin on birinci basamağında ve borcun 2026 yılı tahmini milli gelire oranı yüzde 2,7.
IMF, Mayıs 2026'da Sri Lanka'nın genişletilmiş finansman programındaki beşinci ve altıncı değerlendirmeleri birlikte tamamladı. Bu süreç yaklaşık 695 milyon dolarlık yeni bir kaynağın kullanımına imkân tanıdı. Borçların sürdürülebilirliği, uluslararası rezervlerin güçlendirilmesi ve mali dengelerin korunması ülkenin programının temel amaçları arasında bulunuyor.
Angola: 2,9 milyar dolar
Angola, 2,9 milyar dolarlık IMF kredi bakiyesiyle on ikinci sırada bulunuyor. Bu tutar, ülkenin 2026 yılı için tahmin edilen milli gelirinin yüzde 1,9'una karşılık geliyor.
Petrol gelirlerinin ekonomideki ağırlığı, ülkenin dış finansman koşulları açısından önemli bir unsur. IMF'nin Eylül 2026'da tamamladığı finansman sonrası değerlendirme çalışmasında petrol fiyatlarındaki oynaklığa, dış finansmana erişime ve kamu maliyesindeki risklere dikkat çekildi. Angola'nın borç tutarı Sri Lanka'ya yakın olmasına karşın milli gelire oranı daha düşük.
Etiyopya: 2,8 milyar dolar
Etiyopya'nın IMF'ye olan kredi bakiyesi 2,8 milyar dolar. Ülke böylece sıralamada on üçüncü olurken borcun 2026 yılı için tahmin edilen milli gelire oranı yüzde 2,3'e ulaşıyor.
Etiyopya, Temmuz 2024'te IMF'nin genişletilmiş kredi düzenlemesi kapsamında dört yıllık bir program başlattı. Haziran 2026'da programın beşinci değerlendirmesi için teknik düzeyde anlaşmaya varıldı; bu aşamadaki kaynak kullanımı, Yönetim Kurulu onayına bağlıydı. Programın odağında döviz piyasası, kamu maliyesi ve ekonomik reformların devamı bulunuyor.
Kosta Rika: 2,4 milyar dolar
Kosta Rika, 2,4 milyar dolarlık IMF kredi bakiyesiyle on dördüncü sırada. Borcun 2026 tahmini milli gelire oranı yüzde 2,1.
IMF Yönetim Kurulu, Mayıs 2026'da ülkenin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmeyi ve esnek kredi hattının ara incelemesini tamamladı. Buradaki önemli ayrım, IMF'nin bir ülkeye onayladığı kredi hattı limitinin o ülkenin geri ödenmemiş kredi borcuyla aynı olmadığı. Sıralama yalnızca kullanılmış ve geri ödenmemiş kaynakları esas alıyor. Bu nedenle toplam finansman anlaşmalarıyla listedeki tutarlar doğrudan toplanamaz.
Ürdün: 2,3 milyar dolar
İlk 15'in son sırasında Ürdün bulunuyor. Ülkenin IMF'ye olan geri ödenmemiş kredi tutarı 2,3 milyar dolar, bunun 2026 yılı tahmini milli gelire oranı ise yüzde 3,6.
IMF, Haziran 2026'da Ürdün'ün genişletilmiş finansman ve dayanıklılık programlarındaki incelemeleri tamamladı. Karar yeni finansman kullanımına olanak tanırken, bütçe disiplini ve bölgesel ekonomik risklerin yönetimi öne çıktı. Ürdün, borç tutarında Kosta Rika'nın gerisinde kalsa da milli gelire oran bakımından daha yüksek bir seviyede bulunuyor.