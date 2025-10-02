İnci Taneleri bu akşam var mı? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?
İnci Taneleri 44. bölümü ile sezon finali yaptı. Dizi sezonu başladı fakat proje hala ekrana gelmedi. Bugün dizinin yayın günü olması sebebiyle yeni sezon tarihi aramaları sıklaşmış durumda... Takipçiler sürekli olarak "İnci Taneleri bu akşam var mı", "İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
İnci Taneleri yeni sezona hazırlanıyor. Ekim ayı ile birlikte dizinin müdavimleri yeni sezon tarihini iyice araştırmaya başladı. Yeni hikayeleri heyecanla bekleyen izleyiciler "İnci Taneleri bu akşam var mı", "İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman" sorusunu sıklaştırmış durumda...
İnci Taneleri bu akşam var mı?
İnci Taneleri yeni sezon tarihi kanal ve yapımcı tarafından açıklanmadı. Geçen yıl 2. sezon 10 Ekim'de başlamıştı. Bu sebeple bu yıl yeni bölümün 9 Ekim Perşembe veya 16 Ekim Perşembe günü ekrana gelmesi bekleniyor.
Son bölümde neler oldu?
İnci Taneleri kitabının dizi olması için gereken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordur. Dilber ve Yıldız açtıkları dükkana dört elle sarılmış hayatlarını değiştirmeye ilk defa bu kadar yaklaşırlar. Nehir, Cihan’ın Ferda için test yaptırması konusunda vereceği kararı büyük bir merakla beklemektedir.
Azem çocukları ile hep beraber yemek organizasyonu yapar. Dilber’in de son anda dahil olduğu bu aile yemeği uzun zaman sonra herkesi heyecanlandırmıştır. Ama hayat yine hiç beklenmeyen sürprizlere dolu olacaktır.