İnfazda yeni düzenleme: Cezanın yarısını çeken çıkacak!
Yaklaşık 50 bin hükümlünün salıverilmesini sağlayan 11’inci Yargı Paketi sonrası yeni düzenlemenin yolda olduğu iddia edildi. Ceza infaz sisteminde 'eşitsizlikleri gidermeyi amaçlayan' düzenleme için hazırlıklar hız kazandı. AK Parti ve MHP’nin destek verdiği çalışmayla infaz sürelerinin eşitlenmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yasalaşması hâlinde, hapis cezasının yarısını tamamlayan hükümlüler için tahliye yolu açılabilecek.
11’inci Yargı Paketi ile 50 bin hükümlünün tahliyesinin ardından yeni düzenleme için düğmeye basıldı. Ceza infaz sisteminde uzun süredir gündemde olan düzenleme için harekete geçildi. Mevcut hükümlerin sadeleştirilmesi, daha net ve kalıcı bir yapıya kavuşturulmasını amaçlayan çalışmaların başlatıldığı belirtildi.
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 'infazda adalet ve eşitliğin' sağlanmasını hedefleyen düzenlemenin, bu yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşınması planlanıyor. AK Parti’nin hukukçu kadroları, çalışmanın üç aşamalı bir çerçevede ele alınacağını, ilk etapta ise farklı suç türlerine uygulanan infaz sürelerinin eşitlenmesinin hedeflendiğini ifade ediyor.
İnfaz süreleri eşitlenecek
AK Parti kaynakları, "Adli suçlarda mahkûmlar cezasının yarısını cezaevinde geçirdikten sonra şartlı salıverilmeden yararlanabiliyor. Terör suçlarında süre dörtte üçe kadar, diğer bazı suçlar bakımından ise üçte ikiye kadar çıkıyor. Yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin eşitlenmesi öngörülüyor. Ancak, kadın, çocuk, anne-baba, kardeş katilleri, taciz ve tecavüzcüler gibi toplum vicdanını rahatsız eden suçlar için ise daha yüksek infaz süresi olması planlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Aynı suçu işleyip benzer cezalar alan hükümlülerin, farklı tarihlerde yargılanmaları nedeniyle değişik infaz rejimlerine tabi tutulmasının ceza adaletine zarar verdiği görüşü dile getiriliyor.
Cezanın yarısını çeken çıkacak
Söz konusu düzenlemenin yasalaşması hâlinde, 10 yıl hapis cezası alan bir hükümlü 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra kalan süresini denetimli şekilde dışarıda geçirebilecek. Ayrıca hâlihazırda cezasının yüzde 50’sini tamamlayan hükümlüler için de tahliye yolu açılmış olacak.
İyi hal gözetilecek
Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının süreçte vereceği iyi hâl değerlendirmeleri de karar için etkili olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan istişarelerde kararların objektif şekilde alınması konusu gündeme geldi. Yeni yapılması planlanan değişiklikle beraber cezaevi gözlem kurullarının işleyişine yönelik düzenlemeler yapılacak.
Hükümlü sıkı takipte olacak
Bu çerçevede, suçun niteliğine uygun özel bir denetim sistemi devreye alınacak. Gözlem kurullarında görev yapan psikolog, pedagog ve psikiyatri uzmanlarının rolü güçlendirilecek. Böylece hükümlülerin gerçek anlamda pişmanlık duyup duymadığı, tahliye sonrası yeniden suç işleme riski taşıyıp taşımadığı ve topluma uyum sağlayıp sağlayamayacağı daha sağlıklı biçimde değerlendirilecek. Topluma uyum gösterebileceği tespit edilenler, şartlı salıverme hükümlerinden faydalanabilecek.
Üçüncü aşamada ise, şartlı salıverme kapsamında kalan cezalarını cezaevi dışında tamamlayacak kişilerin izlenmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu süreçte, söz konusu kişilere ve ailelerine psikolojik destek başta olmak üzere gerekli tüm destekler sağlanacak. İstihdam imkânları oluşturulacak, mesleki eğitim desteği verilecek. Böylece bu kişilerin yeni bir yaşam kurmaları ve topluma kazandırılmaları hedeflenecek.