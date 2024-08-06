INSTAGRAM'A NASIL GİRİLİR? Android ve iPhone'da Instagram'a nasıl bağlanılır? Adım adım VPN kurulumu
Sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellemesi 6 Ağustos'ta da devam ediyor. Instagram'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar ana sayfada güncel gönderileri göremiyor ve hikayeleri görüntüleyemiyor. BTK tarafından getirilen erişim yasağı sonrası "Instagram'a nasıl giriş yapabilirim", "Android ve iPhone'da Instagram'a nasıl girilir", "VPN nasıl kullanılır" sorularının yanıtı araştırılıyor. Ancak uzmanlar VPN kullanımıyla ilgili de uyarılarda bulunuyor. İşte adım adım Instagram'a erişim yöntemleri...
Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de en fazla kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da erişim engellemesi kalkmış değil. Pek çok kullancı için Instagram hayatının bir parçası. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'ın kapatılması sonrası "Instagram'a nasıl girebilirim" sorusunun yanıtı araştırılıyor ve erişim için VPN uygulamaları deneniyor. Instagram engeli bazı uygulamalarla aşılabiliyor. Instagram erişim yasağının kaldırılması için dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratları ile Instagram yetkilileri görüşme gerçekleştirse de kullanıcıların beklediği karar gelmedi. Peki, "Instagram için hangi VPN çalışıyor, VPN'le Instagram'a nasıl girilir, VPN kullanmak riskli mi, Android ve iPhone'da Instagram'a nasıl bağlanılır?
VPN nedir, nasıl kullanılır?
Instagram'a erişim yasağı son günlerde VPN araştırmalarını hızlandırdı. VPN, İngilizce’de ‘virtual private network’, yani sanal özel ağ anlamına geliyor. Birçok ücretli ve ücretsiz VPN uygulamasıyla internet aktivetisi gizli hale getirilebiliyor. VPN’e kayıt olup bağlanma seçeneğine tıklandığında, kullanılan ağ, uzaktaki bir sunucu aracılığıyla yeniden yönlendirilerek IP adresini gizler. Cihaz, bağlandığı VPN ile aynı yerel ağda olduğunu algılar. Böylece coğrafi olarak engellenmiş internet sitelerine erişim mümkün hale gelir.
VPN riskli mi?
Erişimin kısıtlandığı web sitesi ve uygulamalara erişmek için VPN (sanal özel ağ) kullanılması ya da DNS (alan adı sistemi) ayarları değişikliği yapılması ciddi güvenlik sorunlarını beraberinde getirdiği ifade ediliyor. Kullanıcının cihazı kontrol edilip, kişisel bilgileri elde edilebiliyor.
Instagram'a VPN ile nasıl girilir?
Android cihazlarda VPN kullanma rehberi
1. Google Play Store'a girin.
2. VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza yükleyin.
3. Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın.
4. Karşınıza çıkan uyarı bildirimine izin verin.
5. Instagram'ı açtığınızda, farklı bir ülkede göründüğünüz için şüpheli giriş uyarısı verebilir. Bunun için "Giriş yapmaya çalışan bendim" seçeneğini seçin.