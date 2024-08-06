INSTAGRAM'A NASIL GİRİLİR? Android ve iPhone'da Instagram'a nasıl bağlanılır? Adım adım VPN kurulumu

Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de en fazla kullanılan sosyal medya platformu Instagram'da erişim engellemesi kalkmış değil. Pek çok kullancı için Instagram hayatının bir parçası. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'ın kapatılması sonrası "Instagram'a nasıl girebilirim" sorusunun yanıtı araştırılıyor ve erişim için VPN uygulamaları deneniyor. Instagram engeli bazı uygulamalarla aşılabiliyor. Instagram erişim yasağının kaldırılması için dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bürokratları ile Instagram yetkilileri görüşme gerçekleştirse de kullanıcıların beklediği karar gelmedi. Peki, "Instagram için hangi VPN çalışıyor, VPN'le Instagram'a nasıl girilir, VPN kullanmak riskli mi, Android ve iPhone'da Instagram'a nasıl bağlanılır?

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