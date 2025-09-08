Google geçen gün çökmüş milyonlar mağdur olmuştu. Dün gece de internet sorunu ile birlikte sosyal medya uygulamaları ile birlikte mesajlaşma uygulamaları da epey yavaşladı. Bazı kullanıcılar tamamen bu uygulamalara giriş yapamadı. Bu gelişme sonrası "İnternet mi gitti, çöktü mü", "Youtube, Instagram, X (Twitter), Whatsapp çöktü mü" soruları gelmeye başladı.