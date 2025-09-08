İnternet mi gitti, çöktü mü? Youtube, Instagram, X (Twitter), Whatsapp çöktü mü?
Dün gece saatlerinden bu yana vatandaşlar sosyal medya hesaplarına girmekte zorluk yaşamaya başladı. İlk olarak internette sorun olduğu düşünülürken Youtube, Instagram, X (Twitter), Whatsapp'ta erişim sorunu olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Google geçen gün çökmüş milyonlar mağdur olmuştu. Dün gece de internet sorunu ile birlikte sosyal medya uygulamaları ile birlikte mesajlaşma uygulamaları da epey yavaşladı. Bazı kullanıcılar tamamen bu uygulamalara giriş yapamadı. Bu gelişme sonrası "İnternet mi gitti, çöktü mü", "Youtube, Instagram, X (Twitter), Whatsapp çöktü mü" soruları gelmeye başladı.
Sosyal medya uygulamalarına yönelik erişim sorunu hakkında ne Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan ne de uygulama yöneticilerinden resmi bir açıklama gelmiş değil. Yaşanan problemin bant daraltma nedeniyle yaşanıldığı düşünülüyor.