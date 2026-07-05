İran'daki cenaze töreninde tüm gözler onu aradı! Mücteba Hamaney nerede?
İran'da dini Lider Ali Hamaney'in cenaze törenine milyonlarca kişi katılırken, gözler Ali Hamaney'in halefi Mücteba Hamaney'i aradı. Hamaney'in üç oğlu törene katılırken, sağlık durumuna ilişkin belirsizlik süren Mücteba Hamaney'in cenazeye katılmaması dikkat çekti.
İran'da dört ay önce ABD saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenleri ikinci gününde de milyonlarca kişinin katılımıyla devam etti. Tahran'daki tarihi törene Hamaney'in halefi olarak gösterilen Mücteba Hamaney'in katılmaması ise dikkat çekti.
İran devlet televizyonu, Hamaney'in oğulları Mustafa, Meysam ve Mesud Hamaney'in, aile üyeleriyle birlikte tabutların başında dua ettiğini gösterirken, Ttörende Hamaney'in kızı, damadı, gelini ve saldırılarda yaşamını yitiren 14 aylık torununun naaşları da yan yana getirildi.
Gözler Mücteba Hamaney'i aradı
Şubat ayında Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'ın yeni dini lideri seçilen Mücteba Hamaney, cenaze töreninde görünmedi.
Mücteba Hamaney'in ABD saldırılarında ağır yaralandığı, yüzü ve bacaklarında ciddi yaralar bulunduğu iddia edilmiş, İran makamları ise saldırıyı doğrulamış ve Mücteba Hamaney'in iyi olduğunu açıklamıştı. Mücteba Hamaney'in son durumuna ya da törene neden katılmadığın ailişkin ise resmi bir açıklama gelmedi.
Hamaney'in Hindistan'daki Temsilcisi Ayetullah Elahi ise Mücteba Hamaney'in törene katılamama nedeninin İsrail'in tehditleri olduğunu belirtti.
Elahi, "Geçen hafta İran'daydım ve onunla (Mücteba Hamaney) görüşen bazı arkadaşlarımla görüştüm. Dışarı çıkmak ve insanlarla bir araya gelmek istediğini söylediler ancak güvenlik güçleri güvenliği nedeniyle dışarı çıkmasına onay vermiyor. 'Çok tehlikeli ve ona güvenlik sağlayamayız' dediler. Sanırım dışarı çıkmayacak." dedi.
Milyonlar Tahran'da toplandı
Öte yandan Ali Hamanet'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da katıldı.
Devlet televizyonu, ülkenin dört bir yanından gelen milyonlarca kişinin törene katıldığını aktarırken, metro hatlarının gün boyunca yaklaşık 7 milyon yolcu taşıdığı bildirildi.
Törenler İran ve Irak'ta devam edecek
Bir hafta sürmesi planlanan cenaze programı kapsamında Tahran'ın ardından Kum'da törenler düzenlenecek. Daha sonra naaş, Şiiler için kutsal kabul edilen Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürülecek. Cenaze programının son durağı ise Hamaney'in memleketi Meşhed olacak.
Trump'tan müzakere mesajı
Öte yandan İran, İsrail ve ABD arasında geçen ay sağlanan ateşkes yürürlükte kalmayı sürdürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, cenaze törenleri boyunca tarafların askeri bir adım atmasının beklenmediğini belirterek, törenlerin tamamlanmasının ardından Tahran ile diplomatik temasların yeniden başlayabileceğini söyledi.