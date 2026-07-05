İran'daki cenaze töreninde tüm gözler onu aradı! Mücteba Hamaney nerede?

Mücteba Hamaney'in ABD saldırılarında ağır yaralandığı, yüzü ve bacaklarında ciddi yaralar bulunduğu iddia edilmiş, İran makamları ise saldırıyı doğrulamış ve Mücteba Hamaney'in iyi olduğunu açıklamıştı. Mücteba Hamaney'in son durumuna ya da törene neden katılmadığın ailişkin ise resmi bir açıklama gelmedi.