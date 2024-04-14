İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Tahran'da kutlama
İran'ın başkenti Tahran'da İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) başlattığı saldırılara destek vererek gösteri düzenledi. İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı.
Yüzlerce kişi başkent Tahran'daki Filistin Meydanı'ndaydı. Sevinç gösterilerinde dev İran bayrağı açıldı.
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İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri karşıtı sloganlar atıldı.
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Kalabalık, İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na yaptığı saldırıya tepkiliydi.
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları da protesto edildi.
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