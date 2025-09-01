3 yıldır Halk TV'de program sunan İsmail Küçükkaya flaş bir kararla televizyon ile işbirliğini sonlandırdı. Yeni sezon başlarken Küçükkaya'nın aldığı bu kararın nedenleri araştırılmaya başlandı. Seyirciler şimdi "İsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Küçükkaya hangi kanala geçti" sorunu yöneltiyor.

İsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

İsmail Küçükkaya yaptığı açıklamada Halk TV'den ayrıldığını duyururken neden olarak "Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu" ifadesini kullandı. Küçükkaya henüz yeni bir kanal ile anlaşmadığını da belirtti.