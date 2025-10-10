İsmail Küçükkaya TV100'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? İsmail Küçükkaya hangi kanala geçti?

İsmail Küçükkaya TV100'den neden ayrıldı?

53 yaşındaki İsmail Küçükkaya'nın TV100'den neden ayrıldığı henüz bilinmiyor. Ne kanaldan ne de Küçükkaya'dan bir açıklama gelmedi. Ünlü gazetecinin canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okuması sonrası böyle bir karar alındığı iddia ediliyor. Küçükkaya henüz yeni bir kanalla anlaşmış değil.