İsmail Küçükkaya TV100'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? İsmail Küçükkaya hangi kanala geçti?
Halk TV'den yeni sezonda TV100'e transfer olan İsmail Küçükkaya, iki hafta geçmeden yeni kanalından ayrıldı. Bu flaş gelişme sonrası vatandaşlar olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalışırken sıkça gelen soru ise "İsmail Küçükkaya TV100'den ayrıldı mı, neden ayrıldı" oluyor.
TV100'de İsmail Küçükkaya ile yollar ayrıldı. 2 haftalık serüvenin sona ermesi, medyada şok etkisi yarattı. Muhalif kimliği ile bilinen Küçükkaya'nın neden yeni kanalından ayrıldığı merak edilmeye başlandı. Bu sebeple "İsmail Küçükkaya TV100'den ayrıldı mı, neden ayrıldı" sorusu peş peşe geliyor.
İsmail Küçükkaya TV100'den neden ayrıldı?
53 yaşındaki İsmail Küçükkaya'nın TV100'den neden ayrıldığı henüz bilinmiyor. Ne kanaldan ne de Küçükkaya'dan bir açıklama gelmedi. Ünlü gazetecinin canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okuması sonrası böyle bir karar alındığı iddia ediliyor. Küçükkaya henüz yeni bir kanalla anlaşmış değil.
İsmail Küçükkaya kimdir?
Gazeteci ve televizyon sunucusu İsmail Küçükkaya, 1972 yılında Kütahya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.
Meslek hayatına 1991’de Hürriyet Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Küçükkaya, 2000 yılında Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığına geçti. Ardından, aynı grubun televizyon kanalı olan SKYTÜRK TV’de Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı.
2008 yılında Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen Küçükkaya, bu görevini 2013’e kadar sürdürdü. Aynı yıl FOX TV’de “Çalar Saat” programının sunuculuğunu üstlendi ve uzun yıllar sabah haberlerinin tanınan yüzü oldu. Küçükkaya buradan ayrıldıktan sonra Halk TV'ye geçti.
Küçükkaya, 2016 yılında Eda Demirci ile evlendi.