İSMEK başvuruları ne zaman başlıyor? İSMEK eğitimleri hangi tarihte başlıyor?
İSMEK'te her yıl on binlerce kişi eğitim görüyor ve yeni meslek becerileri kazanıyor. Özellikle kariyerini değiştirmek isteyenler bu fırsattan yararlanmak istiyor.
Sanat, yabancı dil, el sanatları, teknoloji gibi çok çeşitli alanlarda eğitim veren İSMEK kursları yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz kurslarda vatandaşlar kendilerini geliştiriyor. MEB onaylı sertifikalar ile iş bulma şansı artarken
Enstitü İstanbul İSMEK'in 2025-2026 eğitim dönemi için başvuruları 1 Eylül'de başlıyor. Kayıtlar, İstanbul Senin uygulaması ve Enstitü İstanbul İSMEK'in resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
İSMEK eğitimleri ne zaman başlıyor?
Mesleki ve teknik eğitimlerden kişisel gelişime, güzel sanatlar ve zanaat dallarına kadar pek çok alanda 1500'den fazla programın yer aldığı yeni dönem eğitimleri 15 Eylül'de başlayacak. Başvuruların yıl boyunca devam edeceği belirtildi.