İSMEK başvuruları ne zaman başlıyor? İSMEK eğitimleri hangi tarihte başlıyor?

Sanat, yabancı dil, el sanatları, teknoloji gibi çok çeşitli alanlarda eğitim veren İSMEK kursları yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz kurslarda vatandaşlar kendilerini geliştiriyor. MEB onaylı sertifikalar ile iş bulma şansı artarken bugünlerde "İSMEK başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu hızlanmış durumda... 1 | 3

İSMEK başvuruları ne zaman başlıyor? Enstitü İstanbul İSMEK'in 2025-2026 eğitim dönemi için başvuruları 1 Eylül'de başlıyor. Kayıtlar, İstanbul Senin uygulaması ve Enstitü İstanbul İSMEK'in resmî internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. 2 | 3