Isparta'da baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan taş evler görüntülendi
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan taş evler görüntülendi.
Tarihi ve kültürel değerleri ve doğasıyla dikkati çeken Sütçüler; foto safari, trekking, oryantiring, dağcılık, cip safari, su sporları, yayla, kamp ve karavan turizmiyle çok sayıda ziyaretçinin rotasında yer alıyor.
Sütçüler'e yaklaşık 63 kilometre uzaklıktaki Darıbükü köyü, sular altında kalan evleriyle dikkati çekiyor.
Köyün bir kısmı, 2016 yılında Köprüçay Nehri üzerine yapılan Kasımlar Barajı'nın suları altında kaldı.
Bölgedeki yaklaşık 25 ev de sular altında kalan yapılar arasında yer aldı. Evlerin sahiplerine ise coğrafyaya uygun farklı alanlarda yeni konutlar yapılarak teslim edildi.