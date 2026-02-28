Google Haberler

İsrail'de İran'ın misillemesi sonrası vatandaşlar sığınaklara koştu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. Bakan Katz, yaptığı açıklamada, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti. Ülkede sirenler çalmaya başladı. Vatandaşlar metrolara ve sığınaklara koştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını açıkladı.

Katz, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyururken, İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı.

Vatandaşlar sığınaklara koştu

Karşılıklı saldırıların ardından başta Tel Aviv olmak üzere birçok kentte vatandaşlar metro istasyonları ve sığınaklara yöneldi.

Özellikle Tel Aviv’deki metro duraklarında yoğunluk oluştuğu bildirildi.

Bölgede tansiyon yükselirken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

