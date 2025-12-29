İstanbul 100 bin TOKİ kura çekimi ne zaman? İstanbul sosyal konut projesi nihai liste yayımlandı mı?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimine geçildi. Bugün Adıyaman'da yarın da Şırnak ve Hakkari'de kuralar çekilecek. En çok başvurunun yapıldığı İstanbul için tarihler merak ediliyor. İstanbullular Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının duyurularını dikkatle takip ederken nihai liste araştırılıyor. Sıklıkla da "İstanbul 100 bin TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu yöneltiliyor.
"Yüzyılın Projesi"ne rekor bir katılım sağlandı. 8 milyon kişiden 5 milyon kişinin başvuruları kabul edildi. Bugün Adıyaman'da kura çekilişi yapılıyor. İstanbul için ise duyuru bekleniyor. Hem nihai liste hem de kura tarihi araştırılıyor. Peki, İstanbul 100 bin TOKİ kura çekimi ne zaman?
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Bakan Murat Kurum'dan henüz İstanbul TOKİ kura tarihi paylaşılmadı. Öte yandan nihai liste de yayımlanmadı. İstanbul'daki kura çekiminin ocak ayının ortalarında yapılması bekleniyor. Net bir tarih söylemek şu an için imkansız.
İstanbul için satış fiyatları ve ödeme planları
İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
Hangi gruplara ne kadar kontenjan ayrılacak?
Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak. Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.