İstanbul baraj doluluk oranı 10 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yükseldi mi, düştü mü? Yüzde kaç?
İstanbul'da baraj doluluk oranı her geçen gün düşüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son rakamları saat 09.20'de açıkladı. İşte barajlardaki son durum...
Türkiye yağmura hasret kalırken İstanbul'da da beklenen yağışlar bir türlü gerçekleşmedi. Günden güne barajlardaki doluluk oranı düşüyor. Eylül ayındaki veriler paylaşılırken 2023'ten sonraki en kötü doluluk oranı yaşanıyor. İşte bugünkü son durum...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugünkü son durumu paylaştı. Baraj doluluk oranı yüzde 36.55'e düştü. Bu oran dün yüzde 36.94'tü.
