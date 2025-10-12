İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM: İstanbul'da barajlar doldu mu, yükseldi mi?

İSKİ’nin güncel istatistiklerine göre Elmalı Barajı yüzde 50 ile en yüksek doluluğa sahip baraj olarak öne çıktı. Onu yüzde 39 ile Darlık ve yüzde 31 ile Terkos Barajı izledi.

Kazandere Barajı yüzde 3 seviyesinde ölçülürken, Pabuçdere yüzde 12, Ömerli ve Alibey barajları ise yüzde 15 doluluk oranına ulaştı.