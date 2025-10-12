İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM: İstanbul'da barajlar doldu mu, yükseldi mi?
İstanbul baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. Veriler iç açıcı gelmezken bugünkü son durum da belli oldu. Şimdi vatandaşlar "İstanbul'da barajlar doldu mu" sorusunu sıkça yöneltiyor. İşte detaylar...
Ülkemizde barajlar alarm veriyor. Yağmur sıkıntısı çeken Türkiye'de barajların doluluk oranı her geçen gün düşüyor. İstanbul'da da durum aynı... İSKİ bugünkü verileri de geçti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir?
12 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı
İSKİ'nin 12 Ekim 2025 Pazar günü paylaştığı verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 25.55'e düştü. Dün bu oran 25.65'ti.
İSKİ’nin güncel istatistiklerine göre Elmalı Barajı yüzde 50 ile en yüksek doluluğa sahip baraj olarak öne çıktı. Onu yüzde 39 ile Darlık ve yüzde 31 ile Terkos Barajı izledi.
Kazandere Barajı yüzde 3 seviyesinde ölçülürken, Pabuçdere yüzde 12, Ömerli ve Alibey barajları ise yüzde 15 doluluk oranına ulaştı.