İstanbul, fethin 573. yıl dönümünü kutluyor
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde düzenlenen etkinliklerde binlerce kişi bir araya geldi. Fetih yürüyüşü, mehter konserleri ve anma programlarıyla başlayan kutlamalar, gün boyunca hava gösterileri ve Boğaz'daki tekne konvoyuyla devam edecek.
İstanbul'un fethinin yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlamalar, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na gerçekleştirilen fetih yürüyüşüyle başladı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, tarihi yarımadada yürüyerek kutlamalara katıldı.
Fatih Sultan Mehmet türbesine ziyaret
Kutlamalar kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve kent protokolü, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Yetkililer, fethin tarihsel önemine vurgu yaparak vatandaşları etkinliklere davet etti.
Kutlama programları çerçevesinde Ayasofya Meydanı'nda ve Kadıköy Rıhtımı'nda mehter konserleri düzenlendi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde tarihi marşlar seslendirilirken, katılımcılar konserleri cep telefonlarıyla kaydetti.
Etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde Yenikapı'da hava gösterileri gerçekleştirilecek.
Ayrıca İstanbul Boğazı'nda süslenmiş teknelerin katılımıyla konvoy düzenlenecek.
Üsküdar Sahili'nde ise bando konseri, havai fişek gösterisi ve dron gösterileriyle kutlamalar tamamlanacak.