İstanbul Havalimanı: Uçak gövde üzerine indi! İniş takımlarının açılmama nedeni belli oldu
İstanbul Havalimanı'nda son dakika gelişmesi… ABD merkezli dev kargo şirketine ait uçak ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine zorunlu iniş gerçekleştirdi. Facianın eşiğinden dönülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Uçağın ön iniş takımlarının hidrolik arızası nedeniyle açılmadığı bildirildi. İstanbul Havalimanı’nda hava trafiği olumsuz etkilenmezken açıklamalar peş peşe geliyor...
Fransa’nın başkenti Paris’ten havalanan ABD merkezli FedEx kargo şirketine ait uçak, 07.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na yaklaşırken iniş takımlarında sorun yaşandı.
FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi uçağın ön iniş takımları açılmayınca pilot, “acil durum” bildiriminde bulundu. Pilot, havalimanı yetkilileriyle iletişim halinde uçağı 08.17'de gövde üzerine başarılı bir şekilde indirdi.
Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri (ARFF) yangın ihtimaline karşı acil müdahalede bulundu, uçak gövde üzerine iner inmez soğutma çalışmaları başlatıldı.
Ölüm ya da yaralanmanın yaşanmadığı kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğinde ciddi sorun yaşanmadı. Uçaklar havalimanın diğer pistlerine yönlendirildi.