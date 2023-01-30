İstanbul için kar uyarısı: İzlanda soğukları geliyor! Ocak ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini soğuk havaya bıraktı. Şubat ayı, soğuk hava dalgasıyla birlikte geldi. İstanbul dahil bir çok bölgede kar yağışı beklenirken, mega kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Ocak ayı süresince mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, mevsim normallerine inince kar beklentisi gündem geldi. Önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Şubat ayı çok bereketli başlıyor yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda'dan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor” dedi. 1 | 5

Doğu bölgesindeki şehirlerde kar yağışının etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Doğu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 100 santimetreye ulaşması öngörülüyor. Doğu bölgelerde 4 gün yoğun kar yağışları var zaman zaman Kayseri'de olacak Erzurum'dan Hakkari'ye kadar o bölge hatta kar kalınlığı 60-100 santimetreyi bulabilecek" ifadelerini kullandı. 2 | 5

“Pazartesi akşamı Ankara'da da Bolu ve Konya arasında da kar bekliyoruz. Kar gelecek Ankara'ya. 3 Şubat ile 8 Şubat arasında batı bölgelerde çok yoğun kar yağışları var. Buna Ankara, Bolu İç Ege dahil hatta İzmir'de de kar yağışı etkili olabilir” diye konuşan Çalışkan, “Fırtınayla tipi ile birlikte yapacak. Salı günü Bursa, Sakarya'nın yüksekleri ve Uludağ'a yoğun kar yağacak” dedi. 3 | 5