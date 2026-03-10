İstanbul kura tarihi açıkladı mı? İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? Kabul edilenlerin isim listesi duyuruldu mu?
80 ilde kura töreni sona erdi ve tören yapılmayan tek il İstanbul Kaldı. İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek ve hak sahipleri belli olmadı. İstanbullular TOKİ'den ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından duyuru bekliyor. Yeni gelişme olup olmadığı sürekli kontrol edilirken vatandaşlar "İstanbul kura tarihi açıkladı mı" sorusuna sık sık başvuruyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde sona gelindi. İstanbul'da yapılacak kura ile yüzyılın projesinde çekiliş tamamlanacak. Yüz binlerce kişinin gözü tören tarihinde... Öte yandan başvuru sonuçları niteliğinde olan kabul edilenlerin isim listesi de merak ediliyor. Yoğun şekilde "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman", "Kabul edilenlerin isim listesi duyuruldu mu" sorusuna cevap aranıyor.
TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
Yeni hafta ile birlikte TOKİ'nin kura takvimini açıklaması bekleniyordu fakat beklenen olmadı. İstanbul için henüz bir tarih belirtilmedi. Bu hafta sona ermeden duyuru yapılması bekleniyor.
Öte yandan başvurusu kabul edilenlerin isim listesi de yayımlanmadı.
İstanbul için satış fiyatları ve ödeme planları
İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
Hangi gruplara ne kadar kontenjan ayrılacak?
Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.