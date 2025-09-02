İstanbul okul servis ücretleri belli oldu mu? İstanbul okul servis ücretleri ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için okullar, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Okul açılış tarihine sayılı günler kala her yıl olduğu gibi servis ücretleri gündem olmuş durumda... Özellikle İstanbul'daki ücretler merak ediliyor.

İstanbul oku servis ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da okul servis ücretleri henüz açıklanmadı. Kulislerde servis ücretlerine yüzde 50 zam yapılacağı konuşuluyor. Eğer bu oran netleşirse en kısa mesafe 5 bin 274 TL'ye çıkacak.