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İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatili, Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğuna sebep oldu.

Ramazan Bayramının 9 günlük tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarında yoğunluk oluşturdu.

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Birçok otobüs firması ek sefer koydu.

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Otobüs firması yetkilisi Yaşar Dursun, bilet fiyatlarının Kayseri'ye 800, Malatya'ya 1250 lira olduğunu söyleyerek, "Araçlar dolu. Ek seferler konuldu. Yoğunluk bayramın ikinci gününe kadar sürer." dedi.

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Bayram tatili için memleketi Tekirdağ'a giden Mehmet Vuroğlu da otogarda yaşanan yoğunluğa vurgu yaptı.

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