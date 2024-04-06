İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu
9 günlük Kurban Bayramı tatili, Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğuna sebep oldu.
Ramazan Bayramının 9 günlük tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarında yoğunluk oluşturdu.
Birçok otobüs firması ek sefer koydu.
Otobüs firması yetkilisi Yaşar Dursun, bilet fiyatlarının Kayseri'ye 800, Malatya'ya 1250 lira olduğunu söyleyerek, "Araçlar dolu. Ek seferler konuldu. Yoğunluk bayramın ikinci gününe kadar sürer." dedi.
Bayram tatili için memleketi Tekirdağ'a giden Mehmet Vuroğlu da otogarda yaşanan yoğunluğa vurgu yaptı.