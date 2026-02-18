İSTANBUL SAHUR VAKTİ 2026: İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? İstanbul iftar ne zaman açılacak?
Sabrın, nefsin sınandığı en hayırlı ay olan Ramazan geldi. Milyonlar bu gece sahura kalkıp ilk oruçları için niyet edecekler. Yaklaşık 12 saat tutulacak orucun ardından iftar sofrasında dualar edilecek ve oruç açılacak. En yoğun nüfusa sahip olan İstanbul'da da vatandaşlar imsakiyeyi merak ederek "2026 İstanbul'da ilk sahur saat kaçta", "İstanbul iftar ne zaman açılacak" sorusunu yöneltiyor. İşte 2026 sahur ve iftar vakitleri...
İslam alemi büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayına kavuştu. Bu gece ilk sahura kalkılacak. 2026 Ramazan imsakiyesi yoğun şekilde aratılıyor. İstanbullular da sahur ve iftar vakitlerini sıkça araştırırken bugün en çok yöneltilen sorulardan biri de "2026 İstanbul'da ilk sahur saat kaçta", "İstanbul iftar ne zaman açılacak" oluyor. İşte ayrıntılar...
İstanbul sahur ve iftar vakti
İstanbul'da ilk sahura 19 Şubat'ta kalkılacak. İmsak vakti saat 06.22, ilk iftar ise 18.49'da yapılacak.
1 Ramazan 1447 – 19 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 06.22 | Güneş 07.47 | Öğle 13.23 | İkindi 16.20 | Akşam 18.49 | Yatsı 20.09
2 Ramazan 1447 – 20 Şubat 2026 Cuma
İmsak 06.20 | Güneş 07.45 | Öğle 13.23 | İkindi 16.21 | Akşam 18.51 | Yatsı 20.10
3 Ramazan 1447 – 21 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 06.19 | Güneş 07.44 | Öğle 13.23 | İkindi 16.21 | Akşam 18.52 | Yatsı 20.11
4 Ramazan 1447 – 22 Şubat 2026 Pazar
İmsak 06.18 | Güneş 07.42 | Öğle 13.23 | İkindi 16.22 | Akşam 18.53 | Yatsı 20.12
5 Ramazan 1447 – 23 Şubat 2026 Pazartesi
İmsak 06.16 | Güneş 07.41 | Öğle 13.22 | İkindi 16.23 | Akşam 18.54 | Yatsı 20.13
6 Ramazan 1447 – 24 Şubat 2026 Salı
İmsak 06.15 | Güneş 07.39 | Öğle 13.22 | İkindi 16.24 | Akşam 18.55 | Yatsı 20.15
7 Ramazan 1447 – 25 Şubat 2026 Çarşamba
İmsak 06.13 | Güneş 07.38 | Öğle 13.22 | İkindi 16.25 | Akşam 18.56 | Yatsı 20.16
8 Ramazan 1447 – 26 Şubat 2026 Perşembe
İmsak 06.12 | Güneş 07.36 | Öğle 13.22 | İkindi 16.26 | Akşam 18.58 | Yatsı 20.17
9 Ramazan 1447 – 27 Şubat 2026 Cuma
İmsak 06.11 | Güneş 07.35 | Öğle 13.22 | İkindi 16.26 | Akşam 18.59 | Yatsı 20.18
10 Ramazan 1447 – 28 Şubat 2026 Cumartesi
İmsak 06.09 | Güneş 07.33 | Öğle 13.22 | İkindi 16.27 | Akşam 19.00 | Yatsı 20.19
11 Ramazan 1447 – 1 Mart 2026 Pazar
İmsak 06.08 | Güneş 07.32 | Öğle 13.22 | İkindi 16.28 | Akşam 19.01 | Yatsı 20.20
12 Ramazan 1447 – 2 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 06.06 | Güneş 07.30 | Öğle 13.21 | İkindi 16.29 | Akşam 19.02 | Yatsı 20.21
13 Ramazan 1447 – 3 Mart 2026 Salı
İmsak 06.05 | Güneş 07.29 | Öğle 13.21 | İkindi 16.30 | Akşam 19.03 | Yatsı 20.22
14 Ramazan 1447 – 4 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 06.03 | Güneş 07.27 | Öğle 13.21 | İkindi 16.30 | Akşam 19.05 | Yatsı 20.24
15 Ramazan 1447 – 5 Mart 2026 Perşembe
İmsak 06.01 | Güneş 07.26 | Öğle 13.21 | İkindi 16.31 | Akşam 19.06 | Yatsı 20.25
16 Ramazan 1447 – 6 Mart 2026 Cuma
İmsak 06.00 | Güneş 07.24 | Öğle 13.20 | İkindi 16.32 | Akşam 19.07 | Yatsı 20.26
17 Ramazan 1447 – 7 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 05.58 | Güneş 07.23 | Öğle 13.20 | İkindi 16.32 | Akşam 19.08 | Yatsı 20.27
18 Ramazan 1447 – 8 Mart 2026 Pazar
İmsak 05.57 | Güneş 07.21 | Öğle 13.20 | İkindi 16.33 | Akşam 19.09 | Yatsı 20.28
19 Ramazan 1447 – 9 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 05.55 | Güneş 07.19 | Öğle 13.20 | İkindi 16.34 | Akşam 19.10 | Yatsı 20.29
20 Ramazan 1447 – 10 Mart 2026 Salı
İmsak 05.53 | Güneş 07.18 | Öğle 13.19 | İkindi 16.34 | Akşam 19.11 | Yatsı 20.30
21 Ramazan 1447 – 11 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 05.52 | Güneş 07.16 | Öğle 13.19 | İkindi 16.35 | Akşam 19.12 | Yatsı 20.31
22 Ramazan 1447 – 12 Mart 2026 Perşembe
İmsak 05.50 | Güneş 07.14 | Öğle 13.19 | İkindi 16.36 | Akşam 19.14 | Yatsı 20.33
23 Ramazan 1447 – 13 Mart 2026 Cuma
İmsak 05.48 | Güneş 07.13 | Öğle 13.19 | İkindi 16.36 | Akşam 19.15 | Yatsı 20.34
24 Ramazan 1447 – 14 Mart 2026 Cumartesi
İmsak 05.47 | Güneş 07.11 | Öğle 13.18 | İkindi 16.37 | Akşam 19.16 | Yatsı 20.35
25 Ramazan 1447 – 15 Mart 2026 Pazar
İmsak 05.45 | Güneş 07.09 | Öğle 13.18 | İkindi 16.38 | Akşam 19.17 | Yatsı 20.36
26 Ramazan 1447 – 16 Mart 2026 Pazartesi
İmsak 05.43 | Güneş 07.08 | Öğle 13.18 | İkindi 16.38 | Akşam 19.18 | Yatsı 20.37
Kadir gecesi
27 Ramazan 1447 – 17 Mart 2026 Salı
İmsak 05.41 | Güneş 07.06 | Öğle 13.18 | İkindi 16.39 | Akşam 19.19 | Yatsı 20.38
28 Ramazan 1447 – 18 Mart 2026 Çarşamba
İmsak 05.40 | Güneş 07.04 | Öğle 13.17 | İkindi 16.39 | Akşam 19.20 | Yatsı 20.40
29 Ramazan 1447 – 19 Mart 2026 Perşembe
İmsak 05.38 | Güneş 07.03 | Öğle 13.17 | İkindi 16.40 | Akşam 19.21 | Yatsı 20.41
Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.
Ramazan ayında oruca niyet etmek isteyenlerin yemeğini yedikten sonra “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde niyet etmesi yeterlidir.
İftar açarken hangi dua edilir?
İftar duası Türkçe okunuşu
Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.
İftar duası anlamı
Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”