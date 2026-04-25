İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
İstanbul için kura çekimi gerçekleşiyor. Yüz yılın projesinde İstanbul'da tören 27 Nisan'a kadar devam edecek. Yüz binler başvuru yaparken sonuçlar büyük sabırsızlıkla bekleniyor. Bugünün en çok yöneltilen sorusu "İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" oluyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde son kura İstanbul'da çekiliyor. Bugün tören başladı ve 3 gün boyunca devam edecek. TOKİ'nin YouTube hesabında canlı yayınlanan kura çekiminin sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar "İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ İstanbul kura sonuç tarihini ve saatini paylaşmadı. Sonuçların akşam saatinde TOKİ'nin resmi sitesinde ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.
İstanbul TOKİ 100 bin konut ev fiyatları ve ödeme koşulları
1+1 55 metrekare daireler için aylık taksit 7.313 TL olarak belirlenirken, 195.000 TL peşinat isteniyor. 2+1 65 metrekare dairelerde ise aylık ödeme 9.188 TL, peşinat tutarı 245.000 TL seviyesinde yer alıyor. Daha geniş olan 2+1 80 metrekare dairelerde aylık taksit 11.063 TL olurken, peşinat 295.000 TL olarak açıklandı.
Projede ödeme koşulları %10 peşinat ve 240 ay vade ile sunuluyor. Ayrıca başlangıç taksit tutarının her 6 ayda bir, memur maaş artış oranına göre güncelleneceği belirtiliyor.