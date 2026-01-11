İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları ve isim listesi belli oldu mu?
TOKİ kura çekilişleri büyük bir heyecana sahne oluyor. Her gün belirlenen illerde çekiliş yapılıyor. İstanbul'da da 100 bin konut için isimler belirlenecek. Tarihleri öğrenmeye çalışanların ortak sorusu ise "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman" oluyor.
İstanbul 100 bin konut kura çekimi için nefesler tutuldu. Günler ilerledikçe heyecan katsayısı da artıyor. Başvuru sonuçlarını öğrenmeye çalışanlar TOKİ'nin resmi sitesi sık sık ziyaret ederken "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusu da yoğun şekilde yöneltiliyor.
İstanbul TOKİ kura takvimi
İstanbul için belirlenen kura takvimi 9-12 Mart tarihleri olarak belirlendi. Mart ayı başında nihai listenin belli olması bekleniyor.
İstanbul için satış fiyatları ve ödeme planları
İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
Hangi gruplara ne kadar kontenjan ayrılacak?
Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak. Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.