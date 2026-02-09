İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, nihai liste açıklandı mı?
TOKİ yeni haftanın kura takvimini belirledi. Takvimdeki iller arasında İstanbul yer almadı. İstanbullular büyük bir sabırsızlıkla kura tarihini öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan başvuru sonuçları yani nihai liste de merak ediliyor.
İstanbul 100 bin konut için kura tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. TOKİ'nin her pazar yayımladığı liste merak edilirken mega kentte yaşayan vatandaşlar sıranın bir an evvel kendilerine gelmesini bekliyor. Bugün yine en çok yöneltilen sorulardan biri de "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman" şeklinde...
İstanbul TOKİ kura takvimi açıklandı mı?
İstanbul için 3 ayrı kura çekimi gerçekleşmesi bekleniyor. Fakat TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çekiliş tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Beklentiler kuraların mart ayının ilk haftasında çekileceği yönünde...
Bu hafta kura yapılacak iller şöyle:
9 Şubat - Yozgat
9 Şubat - Kütahya
10 Şubat - Bilecik
11 Şubat - Çankırı
12 Şubat - Bolu
13 Şubat - Tekirdağ
13 Şubat - Balıkesir