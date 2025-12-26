Yurtta soğuk hava hakim

Cuma ve cumartesi günleri yurt genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış görüleceği tahmin ediliyor.