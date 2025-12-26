İstanbul ve Ankara yıla kar yağışı ile başlayacak: Yurdun büyük bölümünü saracak
Ülke genelinde kış etkisini artırırken İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kara yağacağı merak konusu oldu. Yurdun büyük bölümü için İstanbul Valiliği'nden, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan uyarılar geldi. Tahminlere göre, sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. kullanıcılar kar yağışı için 'İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı' diye aratmaya başladı. Meteoroloji tahminlerine göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü İstanbul ve Ankara'da dahil olmak üzere yurtta hava durumu...
Ülke genelinde etkisini artıran kış şartları İstanbul’da da kendini göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarındaki düşüşün ardından Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM peş peşe uyarılarda bulundu.
Yurtta soğuk hava hakim
Cuma ve cumartesi günleri yurt genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği bildirildi. Gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği öngörülüyor.
Sıcaklıklar 4 ila 10 derece arasında düşecek
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde olmak üzere ülke genelinde 4 ila 10 derece arasında hissedilir şekilde azalması bekleniyor.
İstanbul'a ve Ankara'ya kar yağacak mı?
Öte yandan 1 Ocak 2026 tahminlerine göre, yeni yılın ilk gününde İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu birçok kentte kar yağışı görüleceği değerlendiriliyor.
İstanbul ve Batı Marmara ile iç ve doğu bölgelerin beyaz örtüyle kaplanması, Karadeniz kıyıları ve güney illerinde ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Soğuk hava Rusya üzerinden geliyor
Rusya üzerinden gelen arktik soğuk hava dalgasının tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.