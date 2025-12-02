İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul için ilk kar tarihi AKOM'dan geldi

Ülkemizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yağmurlar da pek yüz güldürmedi. İstanbul'da da bu durumun sıkıntısı yaşanıyor. Bugün Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci İstanbullular için müjdeli haberi verdi. Başkan Ergün kar yağışının geleceği tarihi açıkladı. Bu gelişme sonrası "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusu sıklaştı.