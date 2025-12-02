İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul için ilk kar tarihi AKOM'dan geldi
İstanbul'da havalar güllük gülistanlık seyrederken AKOM ilk kar tarihini verdi. AKOM Başkanı Ergün Cebeci konu hakkında açıklama yaparken şimdi mega kentte yaşayanlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusunu sıklaştırmış durumda...
Ülkemizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yağmurlar da pek yüz güldürmedi. İstanbul'da da bu durumun sıkıntısı yaşanıyor. Bugün Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci İstanbullular için müjdeli haberi verdi. Başkan Ergün kar yağışının geleceği tarihi açıkladı. Bu gelişme sonrası "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusu sıklaştı.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci'nin öngörüsüne göre İstanbul'a ilk kar ocak ayının başlarında yağacak ve şubat ortasına kadar devam edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış dönemine hazırlık kapsamında AKOM’da değerlendirme toplantısı yaptı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada uzun süreli hava tahminlerini paylaştı. Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor" dedi.