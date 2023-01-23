İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! İşte gün gün hava durumu Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ocak ayının sonlarına yaklaşırken İstanbul'da hala kar yağışı görülmüş değil. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusu yanıt buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 1 | 9

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 2 | 9

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Az bulutlu 21

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 5

Diyarbakır: Az bulutlu 14 3 | 9