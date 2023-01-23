İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! İşte gün gün hava durumu
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ocak ayının sonlarına yaklaşırken İstanbul'da hala kar yağışı görülmüş değil. "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusu yanıt buldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı bulutlu 14
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Az bulutlu 21
Antalya: Az bulutlu 19
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 13
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 5
Diyarbakır: Az bulutlu 14
Öte yandan NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'a ne zaman kar yağacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Ocak ayının sonu ile şubat ayınında başında kar yağacak illerimiz olacak" diyen Çalışkan, İstanbul'da bugün ve önümüzdeki 3 gün boyunca poyrazın sert eseceğini söyledi.
Çalışkan, şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu dile getirdi.