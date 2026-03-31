İstanbul’da barajlar doluyor: 14 günde dikkat çeken artış
İstanbul’da baraj doluluk oranları son 14 günde yükselişe geçti. 18 Mart’ta yüzde 46 seviyesinde olan doluluk, 31 Mart itibarıyla yüzde 64,55’e çıkarak yaklaşık 18,5 puanlık artış gösterdi. Yağışların etkisiyle 2 barajda doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.
İstanbul’da baraj doluluk oranları mart ayının ikinci yarısında yağışların etkili olmasıyla belirgin yükseliş kaydetti.
18 Mart’ta yüzde 46 seviyesinde ölçülen doluluk oranı, gün gün yükselerek 31 Mart’ta yüzde 64,55’e ulaştı.
Son 14 günlük süreçte yaklaşık 18,5 puanlık artış yaşanırken, özellikle son günlerde yükselişin hız kazandığı görüldü.
Uzmanlar, barajlardaki yükselişte mart ayı boyunca etkili olan yağışların belirleyici olduğunu ifade etti. İSKİ tarafından paylaşılan grafiklerde, su seviyelerinin istikrarlı biçimde yükseldiği gözlemlendi.
Baraj bazında doluluk oranları
31 Mart 2026 itibarıyla İstanbul’daki bazı barajların doluluk oranları ise şöyle:
Elmalı: yüzde 100
Istrancalar: yüzde 100
Ömerli: yüzde 89
Darlık: yüzde 79
Kazandere: yüzde 64
Alibey: yüzde 63
Büyükçekmece: yüzde 49
Terkos: yüzde 48
Sazlıdere: yüzde 42
Pabuçdere: yüzde 32
İstanbul’da doluluk oranı en yüksek barajlar yüzde 100 ile Elmalı ve Istrancalar olurken, en düşük seviye yüzde 32 ile Pabuçdere’de ölçüldü.