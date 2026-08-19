Özdemir, İstanbul'un barajlar dışında Melen ve Yeşilçay'dan da su aldığını, bunun kente faydasının oldukça büyük olduğunu belirterek, "Bugünlerde barajlardaki doluluk oranı yüzde 48'lere kadar geriledi. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 24-25 Ağustos'a kadar bu şekilde devam ederse su seviyesi daha da azalacaktır. Sıcaklık ve kuvvetli rüzgarla birlikte buharlaşma da fazla olacaktır. Bundan dolayı su birikimindeki veya barajlardaki doluluk seviyesi azalacaktır" değerlendirmesini yaptı.