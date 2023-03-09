İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 35,42 oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların su seviyesi, yüzde 35,42 olarak ölçüldü. Böylece bu oran, son 9 yılda kaydedilen en düşük 9 mart tarihli ölçüm olarak kayda geçti.

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